Автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс погиб в ДТП

Шведский художник и автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс, а также два полицейских, которые были его охранниками, погибли в ДТП на юге Швеции. Об этом сообщает местный канал SVT.

Авария произошла недалеко от населенного пункта Маркарюд провинции Крунберг. Автомобиль, в котором ехал Вилкс, столкнулся с грузовиком на магистрали E4. В результате обе машины загорелись, водитель грузовика получил серьезные травмы. Других подробностей о ДТП пока нет. Водителя грузовика допросили в больнице.

Вилксу было 75 лет. Он получил широкую известность в 2007 году, когда его рисунок карикатуру — рисунок собаки с головой пророка Мухаммеда — напечатала датская газета Jyllands Post. После этого в адрес художника начали поступать угрозы, ему предоставили охрану. Публикация вызвала возмущение мусульман во многих странах. Боевики террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) включили Вилкса в список «главных врагов ислама» и обещали за его голову 100 тыс. долларов.

За покушение на карикатуриста задерживали граждан разных стран. Только в 2010-м за планы убить художника были арестованы американка Колин Лароуз и целая экстремистская группа из Ирландии в размере семи человек. В том же году на Вилкса было совершено нападение в Упсальском университете после лекции о свободе слова в искусстве, которую он читал на философском факультете. Дом художника поджигали, его сайт взламывали хакеры.

Несмотря на все нападения и угрозы, он заявлял, что никогда не перестанет рисовать, пусть это и осложняет его жизнь. По мнению Вилкса, нет ничего ценнее свободы человека, неотъемлемая часть которой — свобода слова.