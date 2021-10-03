В Подмосковье разбился вертолет. Три человека погибли

В подмосковном городе Лыткарино потерпел крушение вертолет Robinson R-44 при выполнении учебно-тренировочного полета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

На борту находились двое мужчин и женщина, все они погибли. Вертолетом управлял преподаватель авиационного учебного центра Александр Шапочкин, личности остальных пассажиров устанавливаются.

Борт возвращался после отработки маршрута и перестал выходить на связь за 2 километра до аэродрома. По предварительным версиям, крушение произошло из‑за отказа техники и ошибки пилота.

На место происшествия привлекли 31 человека и 10 единиц техники.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.