«Аэрофлот» перестал возвращать часть сборов при возврате билетов

Российская авиакомпания «Аэрофлот» перестала возвращать часть сборов, включенные в стоимость билета, за использование систем бронирования при возврате билета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Мы платим за использование внешних систем при оформлении билетов. Эти затраты становятся убытком в случае возврата авиабилета. Сбор, таким образом, призван компенсировать фактические затраты», — пояснили в компании.

При покупке билетов на сайте «Аэрофлот» взимается 270 рублей на внутренние рейсы и 3,90 евро на международные. Если клиент приобретает билет на любое направление через каналы, которые не связаны компанией, то сбор составляет 8,50 евро.

Новые правила начали действовать с 28 сентября. Перевозчик добавил, что если билеты были куплены раньше указанной даты, то пассажир получит обратно часть сборов при возврате, как это было ранее.