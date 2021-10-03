Новые требования для НКО-иноагентов, Крейг на Аллее Славы и другие новости дня

Российские власти ужесточили требования для НКО-иноагентов. Теперь организациям нужно ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах, а также проведенных мероприятиях.

В России зафиксировали новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса — за сутки умерли 890 пациентов. Пятый день подряд в стране растет суточная заболеваемость.

Жители Бразилии вышли на демонстрации против действующего президента Жаира Болсонару. Протестующие критикуют его политику по борьбе с коронавирусом и требуют импичмента.

Во всех 50 американских штатах начались марши против закона о запрете абортов после шестой недели беременности, принятого в Техасе. На улицы 660 городов вышли десятки тысяч человек.

В США при взлете загорелся пассажирский лайнер. Во время разгона в двигатель попала большая птица.

Клиенты ВТБ пожаловались на сбой в работе банка. Они не могут переводить деньги, снимать наличные и расплачиваться в магазине.

Скончался французский бизнесмен и политик Бернар Тапи. Он был владельцем adidas и президентом марсельского футбольного клуба «Олимпик».

«Роскино» опубликовало список самых продаваемых за границу российских сериалов. Лидером по этому показателю стала историческая драма «Перевал Дятлова».

Дэниел Крейг получит именную звезду на Аллее Славы в Голливуде. Она расположится у дома 7007 на Голливудском бульваре, около звезды Роджера Мура, который тоже играл Джеймса Бонда.

Фронтмен Van Halen Дэвид Ли Рот объявил о завершении музыкальной карьеры. По его словам, он уходит на пенсию — 10 октября рокеру исполнится 67 лет.

Little Simz выпустила ремикс на свой сингл «Venom». Обновленная версия хита певицы стала официальным саундтреком к «Веному-2».

Робби Амелл и Андреа Банг сыграют главные роли в экранизации романа Кейт Маршан «Float» («Поплавок»). По сюжету девушка случайно знакомится с парнем во время летнего отпуска, а потом они друг в друга влюбляются.