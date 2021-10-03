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В подмосковном приюте отравились около 150 собак. Из них 16 погибли

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:47

В подмосковном городе Чехов в приюте «Лохматая душа» отравились около 150 собак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора приюта Валентину Силич.

«На сегодняшний день погибли 16 животных, около 60 еще тяжелые, приблизительно, собак 70 мы уже рассадили по вольерам, те которые пережили первую волну и легче всего перенесли», — рассказала она.

Силич отметила, что точные причины отравления пока не установлены. Анализы крови, корма и экспертиза после вскрытия будут готовы после 5 октября. По мнению сотрудников приюта, причиной гибели собак стал некачественный корм Happy Lunch, который привезли с большой задержкой. 30 сентября пострадали еще два приюта, которые используют этот же корм, — «Наш дом» в Челябинске и «Лесной» в Подмосковье.

После употребления Happy Lunch у собак стали отказывать задние лапы и начались судороги. Сейчас «Лохматая душа» открыла сбор средств на новый корм и оплату бригады врачей, которые работают на территории приюта.

«Предварительное предположение врачей, что это отравление фосфатом, судя по симптомам и по состоянию», — отметила Силич.

Представитель прокуратуры по Московской области Наталия Григорьева заявила, что ведомство начало проверку. В ходе нее будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдений требований федерального закона об ответственном обращении с животными.

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