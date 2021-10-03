В Литве медики вытащили из желудка мужчины килограмм гвоздей и шурупов

Литовские врачи удалили из желудка мужчины килограмм гвоздей, шурупов, лезвий и гаек. Об этом сообщает The Guardian.

Жителя Литвы госпитализировали в Клайпедскую университетскую больницу с острой болью. На рентгене в его желудке обнаружили куски металла — некоторые размером до 10 сантиметров.

«В ходе трехчасовой операции с рентгенологическим контролем все инородные предметы, даже самые маленькие, были удалены», — сказал хирург Сарунас Дайлиденас.

По словам медиков, мужчина начал глотать металлические предметы месяц назад после того, как отказался от алкоголя. Сейчас он находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.

Врачи отмечают, что нередко находят инородные тела в желудке у пациентов. Ежегодно фиксируется как минимум десяток таких случаев.