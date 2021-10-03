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Умер бывший владелец Adidas и экс-президент марсельского ФК «Олимпик» Бернар Тапи 15:01
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Умер бывший владелец Adidas и экс-президент марсельского ФК «Олимпик» Бернар Тапи

Виктория Шанина
Сегодня в 15:01

В возрасте 78 лет умер французский бизнесмен и политик Бернар Тапи. Об этом пишет France 24 со ссылкой на семью Тапи.

Причиной смерти стало онкологические заболевание. Бернар Тапи боролся с раком желудка на протяжении последних четырех лет.

«„Олимпик Марсель“ с глубокой печалью узнал о кончине Бернара Тапи. Он оставит большую пустоту в сердцах Марселя и навсегда останется легендой клуба», — говорится в заявлении футбольного клуба «Олимпик», в котором Тапи занимал должность президента.

Бернар Тапи был одним из богатейших людей Франции. В основном он занимался скупкой бизнеса, его восстановлением и последующей продажей обанкротившихся компаний. С 1990 по 1993 год был владельцем компании Adidas.

Президентом ФК «Олимпик» Тапи был с 1986 по 1994 год. В этот период марсельский клуб выиграл Лигу Чемпионов.

Тапи также был политическим деятелем. Он работал министром по делам городского развития в правительстве, а также депутатом Национального собрания Франции и Европарламента.

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