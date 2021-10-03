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Little Simz выпустила ремикс на свой хит «Venom». Он стал саундтреком «Венома 2»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:55

Британская хип-хоп-исполнительница Little Simz выпустила обновленную версию своего популярного сингла «Venom». Ролик с треком появился на ютьюб-канале певицы.

В новой песне изменен текст — звучание осталось прежним. Ремикс стал официальным саундтреком к картине Энди Серкиса «Веном 2», премьера которой состоялась 30 сентября. Симби Аджикаво (настоящее имя Little Simz) сыграла в фильме саму себя в некоторых эпизодах.

Сюжет основан на событиях спустя три года после действия первой части франшизы. Журналист Эдди Брок пытается привыкнуть к роли хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхспособностями. В главной роли — Том Харди.

Оригинальная версия трека «Venom» вышла в 2019 году в составе третьего альбома Аджикаво «GREY Area». Пластинку высоко оценили как слушатели, так и критики, а журнал NME вручил певице за него награду «Лучший британский альбом».

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