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Американец хотел продать нейтрализатор на фейсбуке, но в кадр попали наркотики. Его арестовали

Виктория Шанина
Сегодня в 13:14

38-летнего жителя штата Миссури Джеймса Керца арестовали за хранение наркотиков, которые он случайно засветил в интернете. Об этом сообщает портал The Sun.

Керц планировал продать каталитический нейтрализатор и сделал его снимок, но в кадр попали пакет с белым порошком и шприц. Он не заметил наркотики на фото и опубликовал объявление на своей странице в фейсбуке.

Шериф округа Даг Рейдер заявил, что после публикации поста Джеймса Керца местные правоохранители получили ордер на обыск и отправились к нему в квартиру. Там нашли 48 граммов метамфетамина и пистолет, на который у Керца не было разрешения.

«Извините, ребята, его каталитические нейтрализаторы сейчас не продаются. Внимание: если вы продаете товары в социальных сетях, убедитесь, что ваши наркотики не попадают в кадр», — написал шериф в своем аккаунте на фейсбуке.

Рейдер отметил, что в полиции мужчине «предоставили новое место для проживания», намекая на тюремную камеру. Там он останется до суда без возможности выйти под залог.

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