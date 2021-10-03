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В России ужесточили закон о работе НКО-иноагентов

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:27

В России вступил в силу закон, ужесточающий работу НКО-иноагентов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Теперь НКО-иноагенты должны ежегодно отчитываться о работе, доходах и расходах, а также проведенных мероприятиях. Кроме того, филиалам иностранных некоммерческих организаций запретили регистрироваться в жилых помещениях.

Отмечается, что если организация продолжит работать после решения о ее запрете, то она будет ликвидирована после решения суда по иску Минюста.

Поправки внесли в федеральный закон № 7-ФЗ от 5 апреля «О некоммерческих организациях».

Закон об НКО-иностранных агентах был принят в июле 2012 года. Согласно документу, организации должны информировать федеральный орган об объеме денежных средств и другого имущества от иностранных источников, а также о целях расходования средств. Кроме того, организации должны самостоятельно регистрироваться в качестве иноагентов в Минюсте, если они получают финансирование из‑за рубежа.

В 2014 году был подписан закон о принудительном включение в реестр НКО-иноагентов. На данный момент в списке Минюста числится 73 организации. Среди них — «Альянс врачей», «Насилию.Нет», «В защиту прав заключенных», «Фонд защиты гласности», «Мемориал» и «Мы против СПИДа».

*По решению Минюста «Альянс врачей», «Насилию.Нет», «В защиту прав заключенных», «Фонд защиты гласности», «Мемориал» и «Мы против СПИДа» признаны в России НКО, выполняющих функции иноагента.

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