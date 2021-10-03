В США при взлете загорелся пассажирский самолет. Два человека получили легкие травмы

В США при взлете загорелся пассажирский лайнер A320. Он выполнял рейс рейс из Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, в Форт-Лодердейл, штат Флорида, сообщает канал ABC.

Причиной возгорания стала большая птица, которая попала в двигатель во время ускорения по взлетной полосе. Пилоты экстренно остановили самолет.

«Капитан благополучно затормозил и остановил самолет, получил указание на повреждение двигателя и заказал эвакуацию в соответствии с нашими стандартными процедурами. <…> Мы благодарим команду за быстрое и безопасное разрешение ситуации», — заявили в авиакомпании Spirit Airlines.

На борту находились 102 пассажира и семь членов экипажа. Два человека получили легкие травмы.