На «Аллее славы» в Голливуде появится звезда с именем Дэниела Крейга

Британский актер Дэниел Крейг, наиболее известный по роли Джеймса Бонда, получит именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Об этом сообщается на официальном сайте «The Hollywood Walk of Fame».

Церемония пройдет 6 октября, трансляция по ссылке запуститься в 18.30 по местному времени (7 октября в 4.30 по москве). Звезда Крейга расположится у дома 7007 Бульвара Голливуд, около звезды Роджера Мура, который также играл главную роль в бондиане.

«Дэниел Крейг — икона британской культуры, как и Джеймс Бонд, персонаж, которого он изобразил в пяти фильмах об агенте 007. Мы рады разместить его звезду на «Аллее славы», — сказала продюсер аллеи Ана Мартинес.

Крейг сыграл Бонда в пяти частях франшизы. В их числе «Казино «Рояль»», «Квант милосердия», «007: Координаты «Скайфолл»», «007: Спектр» и «Не время умирать». Последняя появится в российском прокате 7 октября.

В «Не время умирать» Дэниел Крейг в последний раз сыграл секретного агента Джеймса Бонда. Продюсер Барбара Броколли рассказывала, что это «кульминация его работы над этим персонажем, так как в «Не время умирать» сходятся все сюжетные линии».

Ранее Дэниелу Крейгу присвоили звание почетного коммандера Королевского военно-морского флота Великобритании — как у Джеймса Бонда. «Назначение командующего Крейга почетным офицером отражает его личную поддержку вооруженных сил Великобритании и связывает ее с наследием, созданным под видом вымышленного британского секретного агента», — сообщила пресс-служба ВМФ.