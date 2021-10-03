Клиенты ВТБ пожаловались на сбои в работе банка. Накануне сообщалось о рекордно мощной DDoS-атаке

Резкий рост жалоб зафиксировал портал DownDetector. По данным на сайте сервиса, письма от клиентов начали поступать 2 октября в 15.30. Большинство из них поступило от жителей Москвы, Петербурга и Орла.

В работе банка ВТБ произошел сбой. Пользователи пожаловались, что не могут перевести деньги с карты на карту, снять наличные и расплатиться в магазине, пишет РБК.

В Самаре ВТБ не работает. Картой в магазине невозможно расплатиться, пишет нет связи с банком. Через банкомат также невозможно совершить никаких действий. При дозвоне на номер 1000 оператор не может ничего сказать по существу и просит перезвонить. Что у вас за бардак @vtb ?

Представитель ВТБ подтвердил РБК, что возможно «возникновение ошибок» при переводах и других операциях. В 17.30 по московскому времени в банке заявили проблема устранена, а сервисы были недопустны только у «небольшой части клиентов» и «лишь в течение нескольких минут».

За день до этого РБК со ссылкой на источник в банке сообщил о рекордной по мощности DDoS-атаке на сервисы ВТБ. Кибератаку зафиксировали в сентябре, она была была в семь раз мощнее самой крупной зафиксированной «ФинЦЕРТом».

Кибератаки на российский финансовый сектор, по словам представителя Orange Business Services Ольги Барановой, продолжаются с 9 августа. Вечером 2 сентября мощной DDoS-атаке подверглись крупнейшие российские банки, которые привели к проблемам с проведением платежей и обслуживанием карт. В ВТБ, Сбербанке и Альфа-банке подтвердили факт атаки.

8 сентября стало известно об атаке на «Яндекс», которую в Cloudflare назвали крупнейшей в истории рунета. Один из представителей «Яндекса» заявлял, что речь идет «об угрозе инфраструктуре в масштабах страны».