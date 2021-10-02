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Christie`s выставит на торги «Девочку с воздушным шаром» Бэнкси. В планах — выручить 5 млн долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 21:04

Аукционный дом Christie`s выставит на продажу одну из 25 копий «Девочки с воздушым шаром» анонимного уличного художника Бэнкси. Торги пройдут 15 октября, сообщается на сайте организатора ивента.

«Диптих „Девочка с воздушным шаром“ — это пронзительное видение невинности и надежды», — гласит описание лота.

Работа состоит из двух квадратных полотен 30×30 сантиметров. По предварительной оценке экспертов, за изображение удастся выручить от 3 до 5 млн долларов.

Бэнкси написал «Девочку с воздушным шаром» в 2005 году, это одна из самых узнаваемых картин в его карьере. Оригинал работы самоуничтожился в 2018 году сразу после того, как ее продали на аукционе за 1,4 млн долларов. Художник сам вставил измельчитель бумаги в раму.

В сентября этого года оригинальное полотно, но уже изрезанное шредером, вновь было выставлено на аукцион. Торги запланированы на 14 октября.

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