Россияне купили рекордное количество новых iPhone в первую неделю продаж

В России установлен новый рекорд продаж iPhone в первую неделю их выпуска. Всего за семь дней было реализовано около 93 000 iPhone 13 разных модификаций, пишет РБК.

«Ни одна из предыдущих моделей прошлого поколения не имела таких высоких показателей. В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 57 тыс. регистраций iPhone 12 разных видов», — рассказал изданию директор по продуктам и аналитике oneFactor Максим Воеводский.

По данным компании, после первой недели продаж в годы выпуска соответствующих моделей было зарегистрировано 67 000 смартфонов iPhone 11, 29 000 iPhone X, 41 000 iPhone 8 и 67 000 iPhone 7.

Чаще всего из линейки смартфонов Apple последнего поколения россияне покупали iPhone 13 Pro (50%), следом по этому показателю идут модель Pro Max (13%) и mini (около 5%). Наиболее популярны iPhone среди жителей Московского региона и Петербурга.

iPhone 13 компания Apple представила 14 сентября в ходе традиционной ежегодной презентации продуктов. Новые смартфоны получили уменьшенную челку, суперпрочное стекло и «киноэффект» в камере.