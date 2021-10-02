Задержание журналиста «КП», документалка про Джастина Бибера и другие новости дня

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ВОЗ готова признать российскую вакцину «Спутник V». Для этого осталось подписать ряд документов и предоставить дополнительные бумаги.

В Москве задержали журналиста белорусской «Комсомольской правды» Геннадия Можейко. Он обвиняется в разжигании ненависти и оскорблении представителя власти.

Бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Черногории. В России ему грозит пожизненный срок за двойное убийство и незаконный оборот оружия.

Власти Великобритании привлекут 200 военных к доставке бензина на АЗС. В стране наблюдается резкий дефицит топлива на заправках из‑за нехватки водителей.

Авария на высоковольтной линии «Ачгуара» оставила почти всю Абхазию без электричества. На отсутствие света жалуются жители самых разных населенных пунктов, в том числе Гагры и Пицунды.

Восьмилетняя Николь Оливейра из Бразилии может стать самым юным астрономом в мире, открывшим астероид. Она обнаружила сразу 18 небесных тел, но открытия еще предстоит подтвердить официально.

Компания «Московское электрооборудование и лифты» планирует внедрить систему распознавания лиц в домофоны. Она будет выявлять жильцов и заранее вызывать лифт, чтобы сократить время ожидания.

Amazon Prime Video выпустил первый трейлер документалки «Джастин Бибер: Наш мир». В ролике показали подготовку музыканта к масштабному новогоднему концерту и кадры из жизни с женой Хейли Бибер.

Apple закрыла сериал «Мистер Кормен» после первого сезона. Причиной стала низкая популярность картины в сравнении с другими проектами.

Adult Swim выпустит спецэпизод «Рика и Морти» в честь Хеллоуина. По сюжету, Рик хочет сделать умный тостер, работающий при помощи нейросети, но все идет не по плану.

В сети появился трейлер многосерийного хоррора «Чаки» про куклу с душой серийного маньяка. Это ремейк культовой серии фильмов 80–90-х в новом формате.