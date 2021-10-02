перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Задержание журналиста «КП», документалка про Джастина Бибера и другие новости дня
18:13 дайджест
Мурашко: ВОЗ готова к регистрации «Спутника V» 17:18
В Москве задержали журналиста белорусской «Комсомольской правды» Геннадия Можейко 17:07
Вышел первый трейлер сериала «Чаки». Это ремейк старого хоррора про куклу-маньяка 16:15
migranty.org
Правозащитница Валентина Чупик покинула Россию. Она улетела в Ереван 15:57
Московская компания разработала технологию домофонов с биометрией, которые вызывают лифт 15:41
Президент Филиппин объявил о своем уходе из политики 14:36
Adult Swim выпустит спецэпизод «Рика и Морти» в честь Хеллоуина 14:26
Apple закрыла сериал «Мистер Кормен» после первого сезона 13:56
Виолончелист Сергей Ролдугин получил орден «За заслуги перед Отечеством» 13:17
ГТРК Оренбург/YouTube
Губернатор Оренбуржья пообещал миллион рублей за информацию об убийце трех студенток 13:10
В России выявили 25 219 новых случаев коронавируса 11:36
В Великобритании привлекут 200 военных для доставки бензина на АЗС. В стране топливный кризис 11:25
Дональд Сазерленд и Джейден Мартелл сыграют в новой экранизации книги Стивена Кинга 10:30
В сети появился первый трейлер документального фильма о Джастине Бибере 9:12
Центральное Телевидение/YouTube
В Черногории задержали экс-владельца Черкизовского рынка 8:40
Восьмилетняя бразильянка может стать самым юным астрономом в мире, открывшим астероид 2:58
В Швейцарии создали самую мощную зарядную станцию. Она заряжает любой электромобиль за 15 минут 2:03
Почти вся Абхазия осталась без электричества из‑за аварии на высоковольтной линии 1:15
Пермским студентам, которым профессор читал лекцию во время стрельбы, заменили преподавателя 0:43
Отключить рекламу
Дайджест

Задержание журналиста «КП», документалка про Джастина Бибера и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 18:13

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ВОЗ готова признать российскую вакцину «Спутник V». Для этого осталось подписать ряд документов и предоставить дополнительные бумаги.

В Москве задержали журналиста белорусской «Комсомольской правды» Геннадия Можейко. Он обвиняется в разжигании ненависти и оскорблении представителя власти.

Бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Черногории. В России ему грозит пожизненный срок за двойное убийство и незаконный оборот оружия.

Власти Великобритании привлекут 200 военных к доставке бензина на АЗС. В стране наблюдается резкий дефицит топлива на заправках из‑за нехватки водителей.

Авария на высоковольтной линии «Ачгуара» оставила почти всю Абхазию без электричества. На отсутствие света жалуются жители самых разных населенных пунктов, в том числе Гагры и Пицунды.

Восьмилетняя Николь Оливейра из Бразилии может стать самым юным астрономом в мире, открывшим астероид. Она обнаружила сразу 18 небесных тел, но открытия еще предстоит подтвердить официально.

Компания «Московское электрооборудование и лифты» планирует внедрить систему распознавания лиц в домофоны. Она будет выявлять жильцов и заранее вызывать лифт, чтобы сократить время ожидания.

Amazon Prime Video выпустил первый трейлер документалки «Джастин Бибер: Наш мир». В ролике показали подготовку музыканта к масштабному новогоднему концерту и кадры из жизни с женой Хейли Бибер.

Apple закрыла сериал «Мистер Кормен» после первого сезона. Причиной стала низкая популярность картины в сравнении с другими проектами.

Adult Swim выпустит спецэпизод «Рика и Морти» в честь Хеллоуина. По сюжету, Рик хочет сделать умный тостер, работающий при помощи нейросети, но все идет не по плану.

В сети появился трейлер многосерийного хоррора «Чаки» про куклу с душой серийного маньяка. Это ремейк культовой серии фильмов 80–90-х в новом формате.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минздрав РФ
ВОЗ
Amazon
Apple
Люди
Тельман Исмаилов
Джастин Бибер
Михаил Мурашко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить