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Вышел первый трейлер сериала «Чаки». Это ремейк старого хоррора про куклу-маньяка

Виктория Шанина
Сегодня в 16:15

В сети появился трейлер многосерийного хоррора «Чаки». Студия SyFy возродит серию фильмов про куклу-маньяка 80-90х годов.

Ролик начинается с празднования Хэллоуина, создатели отмечают, что именно по этой причине картина выходит в октябре. Подросток покупает ничем не примечательную куклу на уличной распродаже, а потом в нее вселяется душа серийного убийцы Чарльза Ли Рэйа, и игрушка начинает убивать людей и сеять хаос в городе Хакенсак.

Куклу по имени Чаки вновь озвучит актер Брэд Дуриф. Также в ролях: Закари Артур, Карина Баттрик, Кристин Элиз, Давид Кольсмит, Яна Пек.

Сценарист первого оригинального фильма франшизы Дон Манчини снимет первый эпизод нового сериала и выступит в роли шоураннера. Премьера намечена на 12 октября.

Первый фильм о Чаки назывался «Детские игры» и вышел в 1988 году. Картина получила широкую популярность и стала культовой, поэтому получила шесть сиквелов. В 2019 году вышел одноименный ремейк, в котором куклу впервые озвучивал на Дуриф, а Марк Хэмилл.

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