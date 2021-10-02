Правозащитница Валентина Чупик покинула Россию. Она улетела в Ереван

Глава организации помощи мигрантам «Тонг Жахони» Валентина Чупик смогла улететь из России в Ереван. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на ее помощника Александра Кима.

Пока дальнейшие планы правозащитницы неизвестны. Но ее представители уже ожидают ответ от властей Украины по прошению об убежище для Чупик и ее 84-летней матери Любови Коденцовой, которая до сих пор находится в России.

«Узбекистан выдал Валентине Чупик новый загранпаспорт. Они [власти РФ] больше не могли ее удерживать», — рассказал Ким.

Он отметил, что правозащитницу отпустили из спецприемника после того, как Европейский суд по правам человека запретил депортировать ее в Узбекистан, применив правило № 39. Оно предполагает наложение временных мер и чаще всего применяется в делах о высылке или экстрадиции.

25 сентября Чупик задержали в аэропорту Шереметьево и изъяли документы. Сотрудники ФСБ вручили ей уведомление о лишении статуса беженца и запретили въезд в Россию до 2051 года.

Правозащитница считает, что ее собираются депортировать незаконно — «за критику системной коррупции в МВД». Она отметила, что не перестанет помогать мигрантам, «если останется жива».

Чупик в течение многих лет бесплатно оказывала юридическую помощь трудящимся-мигрантам, работающим на территории России.