Президент Филиппин объявил о своем уходе из политики

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что уходит из политики, отказавшись баллотироваться на должность вице-президента республики на выборах в 2022 году. Об этом сообщает Би-би-си.

Он рассказал, что большая часть филиппинцев считает его неподходящей кандидатурой на пост. «Повинуясь воле людей, которые избрали меня много лет назад, я говорю своим соотечественникам, что следую вашим пожеланиям. Сегодня я объявляю о своем уходе из политики», — добавил политик.

СМИ отмечают, что это заявление было сделано на фоне слухов о том, что его дочь и мэр города Давао Сара Дутерте-Карпио планирует поучаствовать в президентской гонке.

9 мая 2022 года в Филиппинах изберут президента, вице-президента, более 300 законодателей и тысячи чиновников местного самоуправления. Свою кандидатуру на пост главы государства выдвинул бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо. 28 сентября он заявил о завершении спортивной карьеры.

Родриго Дутерте пришел к власти в 2016 году. Критики утверждают, что он поощрял полицию совершать тысячи внесудебных казней подозреваемых в наркоторговле.