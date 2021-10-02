В России выявили 25 219 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 25 219 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 697 заражения больше, чем вчера.
В Москве суточная заболеваемость увеличилась с 3993 до 4032 пациентов. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская области, Пермский край и Ростовская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 560 767. Количество умерших за сутки — 886 (максимальные значения фиксируются пятый день подряд), за весь период скончались 209 028 человека. Выздоровели за сутки 17 852 пациентов, за все время — 6 710 574.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 233,5 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (42,9 млн), на втором — Индия (33,7 млн), на третьем — Бразилия (21,3 млн), на четвертом — Великобритания (7,8 млн).