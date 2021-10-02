В России выявили 25 219 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 25 219 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 697 заражения больше, чем вчера.

В Москве суточная заболеваемость увеличилась с 3993 до 4032 пациентов. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская области, Пермский край и Ростовская область.