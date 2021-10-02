Дональд Сазерленд и Джейден Мартелл сыграют в новой экранизации книги Стивена Кинга

Дональд Сазерленд («Гордость и предубеждение») и Джейден Мартелл («Оно») сыграют в новой экранизации книги Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана» для Netflix. Об этом сообщает Collider.

Фильм расскажет историю мальчика по имени Крейг, который живет в маленьком городке и дружит с пожилым миллиардером Харриганом. Когда тот умирает, мальчик незаметно кладет ему в гроб айфон и спустя время получает СМС с того света.

Сазерленд исполнит роль Харригана, А Мартел сыграет Крейга. Продюсерами шоу выступят Джейсон Блум («Одержимость»), Райан Мерфи («Американская история ужасов») и Карла Хэкен («Ад или прилив»). Ожидается, что фильм выйдет на стрим-сервисе в 2022 году.

«Телефон мистера Харригана» — четвертая экранизация романа Кинга для Netflix. На стриминговом сервисе уже вышли киноадаптации «Игра Джеральда», «В высокой траве» и «1922».

Ранее стало известно, что 9 сентября 2022 года в прокат выйдет триллер «Жребий», снятый по одноименному роману Стивена Кинга 1975 года. Он расскажет о писателе Бене Мирсе, который после успешного литературного дебюта возвращается за вдохновением в дом своего детства. Но вскоре он обнаруживает, что его родной город кишит кровожадными вампирами.