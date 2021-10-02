перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Дональд Сазерленд и Джейден Мартелл сыграют в новой экранизации книги Стивена Кинга 10:30
В сети появился первый трейлер документального фильма о Джастине Бибере 9:12
Центральное Телевидение/YouTube
В Черногории задержали экс-владельца Черкизовского рынка 8:40
Восьмилетняя бразильянка может стать самым юным астрономом в мире, открывшим астероид 2:58
В Швейцарии создали самую мощную зарядную станцию. Она заряжает любой электромобиль за 15 минут 2:03
Почти вся Абхазия осталась без электричества из‑за аварии на высоковольтной линии 1:15
Пермским студентам, которым профессор читал лекцию во время стрельбы, заменили преподавателя 0:43
officiallykratos/Instagram
God of War признали лучшей видеоигрой всех времен по версии IGN и Hulu Вчера в 23:40
Минюст внес издание «Журналист — иностранный агент»* в список СМИ-иноагентов Вчера в 23:19
Южнокорейский провайдер подал в суд на Netflix из‑за большого наплыва зрителей «Игры в кальмара» Вчера в 22:52
J.Cole и Wale выпустили совместный трек «Poke It Out» Вчера в 22:33
У фильма «Жестокие игры» появится ремейк. Сериал выйдет на IMDb TV Вчера в 22:23
Олег Тиньков признал вину в налоговом правонарушении. Он выплатит США больше 500 млн долларов Вчера в 22:06
Создатели «Майора Грома» снимут сериал по комиксу «Красная Фурия» Вчера в 21:41
Вышел трейлер драмы «Волк», в которой Лили-Роуз Депп и Джордж МакКей превращаются в хищных животных Вчера в 21:00
Алексей Навальный стал лауреатом польской премии «Рыцарь свободы» Вчера в 20:52
Жителям Швейцарии будут платить по 46 евро за привлечение других людей к вакцинации Вчера в 20:49
Запрет вылова китов и дельфинов, пропажа «Доширака» из магазинов и другие новости дня
Вчера в 20:38 дайджест
Билли Айлиш сыграет роль Салли в шоу, посвященном фильму «Кошмар перед Рождеством» Вчера в 20:04
В Грузии задержали Михаила Саакашвили Вчера в 19:15
Отключить рекламу

В сети появился первый трейлер документального фильма о Джастине Бибере

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:12

Amazon Prime Video поделился первым трейлером документального фильма «Джастин Бибер: Наш мир». Он выйдет на стрим-сервисе 8 октября.

В ролике показали, как музыкант готовится к масштабному новогоднему концерту после трехлетнего перерыва и личные кадры из жизни с женой Хейли Бибер.

«Когда я впервые встретил Джастина, он был молодым подростком, сегодня я вижу молодого лидера», — сказал один из членов команды.

Режиссером фильма выступил Майкл Д.Ратнер, который ранее уже работал с артистом. Вместе они сняли в 2020 году сериал «Джастин Бибер: Времена года» для YouTube Originals. Кроме того, Ратнер поставил для певца клип на песню «Intentions», вошедшую в альбом 2020 года «Changes».

Продюсерами ленты выступили Майкл Д.Ратнер, Скотт Ратнер, Кфир Голдберг, Энди Минингер, Скутер Браун, Элисон Кайе, Скотт Мэнсон, Дженнифер МакДэниелс, Жюль Ферри, Ник Демура, Рори Крамер, Джиллиан Халтерман и Рик Фейгин.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Amazon
Люди
Джастин Бибер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить