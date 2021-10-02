В сети появился первый трейлер документального фильма о Джастине Бибере

Amazon Prime Video поделился первым трейлером документального фильма «Джастин Бибер: Наш мир». Он выйдет на стрим-сервисе 8 октября.
В ролике показали, как музыкант готовится к масштабному новогоднему концерту после трехлетнего перерыва и личные кадры из жизни с женой Хейли Бибер.
«Когда я впервые встретил Джастина, он был молодым подростком, сегодня я вижу молодого лидера», — сказал один из членов команды.
Режиссером фильма выступил Майкл Д.Ратнер, который ранее уже работал с артистом. Вместе они сняли в 2020 году сериал «Джастин Бибер: Времена года» для YouTube Originals. Кроме того, Ратнер поставил для певца клип на песню «Intentions», вошедшую в альбом 2020 года «Changes».
Продюсерами ленты выступили Майкл Д.Ратнер, Скотт Ратнер, Кфир Голдберг, Энди Минингер, Скутер Браун, Элисон Кайе, Скотт Мэнсон, Дженнифер МакДэниелс, Жюль Ферри, Ник Демура, Рори Крамер, Джиллиан Халтерман и Рик Фейгин.