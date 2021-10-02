В сети появился первый трейлер документального фильма о Джастине Бибере

Amazon Prime Video поделился первым трейлером документального фильма «Джастин Бибер: Наш мир». Он выйдет на стрим-сервисе 8 октября.

В ролике показали, как музыкант готовится к масштабному новогоднему концерту после трехлетнего перерыва и личные кадры из жизни с женой Хейли Бибер.

«Когда я впервые встретил Джастина, он был молодым подростком, сегодня я вижу молодого лидера», — сказал один из членов команды.