перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Восьмилетняя бразильянка может стать самым юным астрономом в мире, открывшим астероид 2:58
В Швейцарии создали самую мощную зарядную станцию. Она заряжает любой электромобиль за 15 минут 2:03
Почти вся Абхазия осталась без электричества из‑за аварии на высоковольтной линии 1:15
Пермским студентам, которым профессор читал лекцию во время стрельбы, заменили преподавателя 0:43
God of War признали лучшей видеоигрой всех времен по версии IGN и Hulu Вчера в 23:40
Минюст внес издание «Журналист — иностранный агент»* в список СМИ-иноагентов Вчера в 23:19
Южнокорейский провайдер подал в суд на Netflix из‑за большого наплыва зрителей «Игры в кальмара» Вчера в 22:52
J.Cole и Wale выпустили совместный трек «Poke It Out» Вчера в 22:33
У фильма «Жестокие игры» появится ремейк. Сериал выйдет на IMDb TV Вчера в 22:23
Олег Тиньков признал вину в налоговом правонарушении. Он выплатит США больше 500 млн долларов Вчера в 22:06
Создатели «Майора Грома» снимут сериал по комиксу «Красная Фурия» Вчера в 21:41
Вышел трейлер драмы «Волк», в которой Лили-Роуз Депп и Джордж МакКей превращаются в хищных животных Вчера в 21:00
Алексей Навальный стал лауреатом польской премии «Рыцарь свободы» Вчера в 20:52
Жителям Швейцарии будут платить по 46 евро за привлечение других людей к вакцинации Вчера в 20:49
Запрет вылова китов и дельфинов, пропажа «Доширака» из магазинов и другие новости дня
Вчера в 20:38 дайджест
Билли Айлиш сыграет роль Салли в шоу, посвященном фильму «Кошмар перед Рождеством» Вчера в 20:04
В Грузии задержали Михаила Саакашвили Вчера в 19:15
Во Франции серийный убийца признался в преступлениях и покончил с собой. Его искали 35 лет Вчера в 19:11
В Новой Москве запустился сервис вызова маршруток Вчера в 19:05
«Камни»: Tequilajazzz выпустили первый с 2009 года альбом Вчера в 18:45
Отключить рекламу

Восьмилетняя бразильянка может стать самым юным астрономом в мире, открывшим астероид

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:58

Восьмилетняя Николь Оливейра из Бразилии может стать самым юным астрономом в мире, открывшим астероид. Она предположительно обнаружила сразу 18 таких небесных тел, но открытия еще предстоит подтвердить официально, сообщил Science Alert.

Нынешний рекорд принадлежит 18-летнему итальянцу Луиджи Саннино. Оливейра надеется превзойти его и назвать найденные ей астероиды именами бразильских ученых или членов своей семьи — мамы и папы.

Девочка уже сегодня известна в научном сообществе. Она участвует в проекте под названием «Охотники за астероидами», которым занимается связанное с НАСА Международное астрономическое поисковое сотрудничество и министерство науки Бразилии.

Оливейру уже приглашали на научные международные семинары и индивидуальные встречи с известными специалистами, например, бразильским министром науки и единственным бразильским космонавтом, побывавшим в космосе — Маркосом Понтесом.

Бразильянка получает стипендию и благодаря этому может учиться в частной школу. Там она не только получает знания, но и помогает своим одноклассникам в изучении астрономии. Кроме того, девочка ведет ютьюб-канал, посвященный науке.

«У нее действительно глаз-алмаз. Она сразу же замечает на фотографиях точки, похожие на астероиды, и часто советует своим одноклассникам, когда они не уверены, что отыскали что‑то полезное. Самое главное, что она делится своими знаниями с другими детьми. Она способствует распространению науки», — рассказал учитель девочки Хелиомарцио Родригес Морейра.

Чтобы учиться в престижной школе, семье Оливейры пришлось переехать из Масейо в Форталезу. Родители решили поддержать страсть ребенка к науке, ведь уже в четыре года Николь впервые попросила подарить ей на день рождения телескоп. Накопить на него семья смогла лишь через три года. В будущем девочка мечтает заниматься ракетостроением.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить