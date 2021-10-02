Восьмилетняя бразильянка может стать самым юным астрономом в мире, открывшим астероид

Восьмилетняя Николь Оливейра из Бразилии может стать самым юным астрономом в мире, открывшим астероид. Она предположительно обнаружила сразу 18 таких небесных тел, но открытия еще предстоит подтвердить официально, сообщил Science Alert.

Нынешний рекорд принадлежит 18-летнему итальянцу Луиджи Саннино. Оливейра надеется превзойти его и назвать найденные ей астероиды именами бразильских ученых или членов своей семьи — мамы и папы.

Девочка уже сегодня известна в научном сообществе. Она участвует в проекте под названием «Охотники за астероидами», которым занимается связанное с НАСА Международное астрономическое поисковое сотрудничество и министерство науки Бразилии.

Оливейру уже приглашали на научные международные семинары и индивидуальные встречи с известными специалистами, например, бразильским министром науки и единственным бразильским космонавтом, побывавшим в космосе — Маркосом Понтесом.

Бразильянка получает стипендию и благодаря этому может учиться в частной школу. Там она не только получает знания, но и помогает своим одноклассникам в изучении астрономии. Кроме того, девочка ведет ютьюб-канал, посвященный науке.

«У нее действительно глаз-алмаз. Она сразу же замечает на фотографиях точки, похожие на астероиды, и часто советует своим одноклассникам, когда они не уверены, что отыскали что‑то полезное. Самое главное, что она делится своими знаниями с другими детьми. Она способствует распространению науки», — рассказал учитель девочки Хелиомарцио Родригес Морейра.

Чтобы учиться в престижной школе, семье Оливейры пришлось переехать из Масейо в Форталезу. Родители решили поддержать страсть ребенка к науке, ведь уже в четыре года Николь впервые попросила подарить ей на день рождения телескоп. Накопить на него семья смогла лишь через три года. В будущем девочка мечтает заниматься ракетостроением.