В Швейцарии создали самую мощную зарядную станцию. Она заряжает любой электромобиль за 15 минут

В Швейцарии создали самую мощную и быструю в мире зарядную станцию для электромобилей под названием Terra 360. Ее представил концерт АВВ. Об этом сообщил Reuters.
Разработке требуется для полной зарядки любого электромобиля всего 15 минут. Это позволяет мощность в 360 киловатт. Подзарядить машину таким образом, чтобы на ней можно было проехать 100 км, возможно за рекордные три минуты.
Одновременно станция может питать сразу четыре автомобиля: их Terra 360 может полностью зарядить за одну ночь. Предположительно, такая опция будет привлекательна для бизнес-клиентов, считают авторы проекта.
В Европе станции Terra 360 можно будет увидеть уже к концу 2021 года. Производители готовы поставить устройства местным сетям по зарядке автомобилей. Доставка станций в США, Латинскую Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион начнется в 2022 год.
Сколько будет стоить самая быстрая зарядная станция в мире, не разглашается. Вероятно, цена будет меняться в зависимости от объема закупки и конкретного заказчика. Насколько популярной окажется Terra 360, предугадать сложно: издание Engadget полагает, что не все авто смогут безопасно заряжаться через нее.
Столь быстрая зарядка, как считают в СМИ, может нанести вред аккумуляторам — их емкость со временем падает. Кроме того, полноценно в данный момент возможности Terra 360 доступны только Porsche Taycan, Lucid Air, Tesla Model 3 и Model Y.