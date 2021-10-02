В Швейцарии создали самую мощную зарядную станцию. Она заряжает любой электромобиль за 15 минут

В Швейцарии создали самую мощную и быструю в мире зарядную станцию для электромобилей под названием Terra 360. Ее представил концерт АВВ. Об этом сообщил Reuters.

Разработке требуется для полной зарядки любого электромобиля всего 15 минут. Это позволяет мощность в 360 киловатт. Подзарядить машину таким образом, чтобы на ней можно было проехать 100 км, возможно за рекордные три минуты.

Одновременно станция может питать сразу четыре автомобиля: их Terra 360 может полностью зарядить за одну ночь. Предположительно, такая опция будет привлекательна для бизнес-клиентов, считают авторы проекта.