Почти вся Абхазия осталась без электричества из‑за аварии на высоковольтной линии «Ачгуара» в восточной части республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на РУП «Черноморэнерго».

В Абхазии проживает 240 тыс. человек. Сколько именно граждан остались без света, не уточняется. Сколько времени потребуется для решения проблемы, также неизвестно.

«Для выяснения причин и ликвидации аварии задействованы соответствующие службы РУП», — добавили в пресс-службе «Черноморэнерго».

Абхазию обеспечивает электроэнергией Ингурская гидроэлектростанция. Она является крупнейшей на Кавказе и располагается на границе с Грузией вблизи города Джвари.