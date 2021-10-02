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Почти вся Абхазия осталась без электричества из‑за аварии на высоковольтной линии

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:15

Почти вся Абхазия осталась без электричества из‑за аварии на высоковольтной линии «Ачгуара» в восточной части республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на РУП «Черноморэнерго».

В Абхазии проживает 240 тыс. человек. Сколько именно граждан остались без света, не уточняется. Сколько времени потребуется для решения проблемы, также неизвестно.

«Для выяснения причин и ликвидации аварии задействованы соответствующие службы РУП», — добавили в пресс-службе «Черноморэнерго».

Абхазию обеспечивает электроэнергией Ингурская гидроэлектростанция. Она является крупнейшей на Кавказе и располагается на границе с Грузией вблизи города Джвари.

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