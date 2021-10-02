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Пермским студентам, которым профессор читал лекцию во время стрельбы, заменили преподавателя

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:43

Студентам Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), которым профессор Олег Сыромятников читал лекцию во время стрельбы 20 сентября, заменили преподавателя. Об этом сообщил 59.ru.

По словам представителей вуза, такое решение приняли из‑за рекомендаций психологов МЧС, которые проводили консультации для студентов и сотрудников после инцидента 20 сентября. При этом лектора не уволили — он продолжит работать в университете.

Ранее ректор учебного заведения Дмитрий Красильников отказался давать оценку действиям Сыромятникова, который настоял, чтобы студенты оставались в аудитории и продолжали слушать материал — таким образом он якобы пытался избежать паники.

«Оценку будут давать следственные органы, просил бы не устраивать истерию по этому поводу. Главное, что все ребята живы и здоровы», — заявил Красильников.

Самих студентов поведение профессора возмутило. По их мнению, Сыромятников должен был иначе отреагировать на сообщения о стрельбе в ПГНИУ: приостановить занятие, не грозить ученикам, что он спросит информацию с лекции и позволить им заблокировать двери партами.

18-летний Тимур Бекмансуров, студент первого курса юрфака, устроил стрельбу в Пермском госуниверситете 20 сентября. В результате погибли 6 человек — 4 студента, выпускница и известный в регионе врач-эндоскопист. Число пострадавших превысило 40 человек.

Бекмансурова обезвредил инспектор ДПС Константин Калинин, ранив его ответным огнем. Незадолго до нападения пермский стрелок опубликовал пост, в котором попросил не считать произошедшее терактом. Он заявил, что готовил массовое убийство с 10-го класса и никому не говорил о своих планах.

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