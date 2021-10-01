перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
God of War признали лучшей видеоигрой всех времен по версии IGN и Hulu Вчера в 23:40
Минюст внес издание «Журналист — иностранный агент»* в список СМИ-иноагентов Вчера в 23:19
Южнокорейский провайдер подал в суд на Netflix из‑за большого наплыва зрителей «Игры в кальмара» Вчера в 22:52
J.Cole и Wale выпустили совместный трек «Poke It Out» Вчера в 22:33
У фильма «Жестокие игры» появится ремейк. Сериал выйдет на IMDb TV Вчера в 22:23
Олег Тиньков признал вину в налоговом правонарушении. Он выплатит США больше 500 млн долларов Вчера в 22:06
Создатели «Майора Грома» снимут сериал по комиксу «Красная Фурия» Вчера в 21:41
Вышел трейлер драмы «Волк», в которой Лили-Роуз Депп и Джордж МакКей превращаются в хищных животных Вчера в 21:00
Алексей Навальный стал лауреатом польской премии «Рыцарь свободы» Вчера в 20:52
Жителям Швейцарии будут платить по 46 евро за привлечение других людей к вакцинации Вчера в 20:49
Запрет вылова китов и дельфинов, пропажа «Доширака» из магазинов и другие новости дня
Вчера в 20:38 дайджест
Билли Айлиш сыграет роль Салли в шоу, посвященном фильму «Кошмар перед Рождеством» Вчера в 20:04
В Грузии задержали Михаила Саакашвили Вчера в 19:15
Во Франции серийный убийца признался в преступлениях и покончил с собой. Его искали 35 лет Вчера в 19:11
В Новой Москве запустился сервис вызова маршруток Вчера в 19:05
«Камни»: Tequilajazzz выпустили первый с 2009 года альбом Вчера в 18:45
Бекмамбетов снимет мультфильм про Ходжу Насреддина Вчера в 18:40
Российские стриминги не начали транслировать бесплатные телеканалы, потому что РКН не выбрал плеер Вчера в 18:05
В сети появился третий эпизод документального сериала «Помощь-док» Вчера в 18:00
Посмотрите русскоязычный трейлер драмы «Память» — эта лента взяла приз жюри в Каннах в 2021 году Вчера в 17:52
Отключить рекламу

God of War признали лучшей видеоигрой всех времен по версии IGN и Hulu

Юлия Онодэра
Вчера в 23:40

God of War стала лучшей игрой всех времен по версии издания IGN и стримингового сервиса Hulu. К такому итогу привело голосование, организованное платформами. Об этом сообщил твиттер-аккаунт IGN.

В выборе победителя участвовали более 26 млн человек. Они отдавали свои голоса за 64 проекта, среди которых были Witcher 3, StarCraft, Skyrim и другие. Впрочем, некоторым критикам список показался неполным: в нем не было Red Dead Redemption 2 и The Last of Us: Part 2.

В голосовании было шесть раундов: в каждом из них участникам предлагалось выбрать одну из двух игр. В итоге в финале за God of War проголосовали 60,4% респондентов. Второе место заняла игра GTA 5 — ее поддержали 39,6% геймеров.

God of War — серия игр в жанрах hack and slash и action-adventure. В отборе участвовал последний выпуск 2018 года. Он, в отличие от предшественников, вдохновлен не древнегреческими мифами, а скандинавскими. Герой франшизы — воин Кратос — оказывается по сюжету в Норвегии.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить