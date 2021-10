God of War признали лучшей видеоигрой всех времен по версии IGN и Hulu

God of War стала лучшей игрой всех времен по версии издания IGN и стримингового сервиса Hulu. К такому итогу привело голосование, организованное платформами. Об этом сообщил твиттер-аккаунт IGN.

В выборе победителя участвовали более 26 млн человек. Они отдавали свои голоса за 64 проекта, среди которых были Witcher 3, StarCraft, Skyrim и другие. Впрочем, некоторым критикам список показался неполным: в нем не было Red Dead Redemption 2 и The Last of Us: Part 2.