У фильма «Жестокие игры» появится ремейк. Сериал выйдет на IMDb TV

Стриминговый сервис IMDb TV выпустит ремейк культового фильма Роджера Камбла «Жестокие игры». Сериал будут разрабатывать Фиби Фишер и Сара Гудман («Сплетница», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»). Об этом сообщил Deadline.

Исполнительным продюсером проекта выступит Нил Х. Мориц — он продюсировал и оригинальную картину 1999 года. Также в шоу задействованы Павун Шетти («Новенькая»), Андреа Иерволино («До костей»), Моника Бакарди («До костей») и Брюс Меллон.

Сериал будет вдохновляться романом «Опасные связи, написанного Пьером Шодерло де Лакло в XVIII веке. Но действие развернется в современное время в колледже Вашингтона. В центре сюжета окажутся безжалостные сводные брат и сестра, мечтающие сохранить доминирующее положение в студенческой иерархии и готовые ради этого на все.

Оригинальный фильм вышел в 1999 году. В нем снялись Сара Мишель Геллар, Райан Филипп и Риз Уизерспун. Картина рассказала о том, как молодой человек из богатой семьи соблазняет невинную девушку, а затем отказывается от нее из‑за давления своей сводной сестры.

Для Сары Гудман сериал по мотивам «Жестоких игр» станет уже не первым переосмыслением культового кино 1990-х. Ранее она сняла сериал «Я не знаю, что вы сделали прошлым летом» — он выйдет на Amazon Prime Video 15 октября.