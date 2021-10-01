Южнокорейский провайдер подал в суд на Netflix из‑за большого наплыва зрителей «Игры в кальмара»

Южнокорейский интернет-провайдер SK Broadband подал в суд на Netflix, чтобы тот возместил расходы, связанные с увеличением трафика и проведением технического обслуживания из‑за популярности сериалов «Игра в кальмара» и «D.P.». Об этом пишет Reuters.

По данным The Korea Herald, в июне суд Сеула встал на сторону SK Broadband, аргументировав решение тем, что онлайн-кинотеатр несет ответственность за требования, которые его контент предъявляет к провайдеру.

В ответ Netflix заявил, что сети не могут быть перегружены, поскольку клиенты платят за потоковую передачу и ничего не скачивают. Однако суд заключил: стриминговый сервис «обязан заплатить за услуги SK Broadband».

По подсчетам SK Broadband, за 2020 год Netflix должен компании 27,2 млрд вон (около 23 млн долларов). В Netflix заявили, что рассмотрят претензию провайдера, будут искать диалог и изучать способы работы с ним, чтобы гарантировать безопасность клиентов.

В SK Broadband также уточнили, что с мая 2018 года трафик Netflix вырос в 24 раза — до 1,2 трлн бит данных в секунду, заняв второе место после YouTube. Однако ни онлайн-кинотеатр, ни видеохостинг не платят сборы за использование сети, как это делают Amazon, Apple и Facebook, уточнил SK Broadband.