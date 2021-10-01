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J.Cole и Wale выпустили совместный трек «Poke It Out»

Дарья Мельникова
Вчера в 22:33

Рэперы J.Cole и Wale объединились и выпустили пятый совместный трек «Poke It Out».

В нем за основу использовали бит из сингла Q-Tip «Vivrant Thing» 1999 года. В создании «Poke It Out» принимал участие дуэт звукорежиссеров Cool & Dre, которые ранее работали с Бейонсе и Джей-Зи.

Впервые J.Cole и Wale объединились в 2010 году для записи «You Got It», затем снова встретились в 2011 году для работы над «Bad Girls Club», в 2015 — «The Pessimist» и 2018 — «My Boy (Freestyle)».

Сингл «Poke It Out» должен появиться на предстоящем альбоме Wale «Folarin-2», релиз которого намечен на 22 октября. Это будет первая пластинка со времен «Wow… That’s Crazy » 2019 года.

Ранее рэпер выпустил уже несколько треков с грядущего альбома. Среди них — «Angles» при участии Криса Брауна и «Down South» с Maxo Kream и Yella Beezy.

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