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Олег Тиньков признал вину в налоговом правонарушении. Он выплатит США больше 500 млн долларов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:06

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков признал вину по одному из пунктов обвинения в налоговом правонарушении на прошедших слушаниях в окружном суде Северной Калифорнии. Бизнесмен выплатит 506 млн долларов по соглашению с Минюстом США об урегулировании налоговых претензий, передает РБК.

Днем ранее Тиньков вину не признавал, но пошел на сделку со следствием. Теперь ему не грозит по три года лишения свободы за нарушение двух пунктов налогового законодательства США.

По условиям соглашениям с американским ведомством, Тиньков должен выплатить полмиллиарда долларов до вынесения приговора — его отложили до 29 октября. Соглашение также должен утвердить суд.

Адвокат Тинькова заявил изданию, что обвиняемый может выплатить всю сумму в течение пяти рабочих дней — ему не придется продавать акции TCS Group, владеющей «Тинькофф банком» и «Тинькофф Страхованием».

О претензиях властей США к Тинькову стало известно в марте 2020 года. Тогда Минюст США сообщил, что предприниматель обвиняется в сокрытии подлинных доходов и уклонении от уплаты налогов. По предъявленным обвинениям ему грозило суммарно до шести лет тюрьмы.

Вскоре после этого миллиардер сообщил, что у него диагностировали острую форму лейкемии и ему приходится бороться за жизнь. В июле прошлого года ему сделали пересадку костного мозга в Лондоне. В декабре Тиньков сообщил, что после пересадки у него наступила полная ремиссия.

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