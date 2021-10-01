Жителям Швейцарии будут платить по 46 евро за привлечение других людей к вакцинации

Власти Швейцарии введут стимулирующие выплаты для людей, которые убедят своих знакомых пройти вакцинацию от COVID-19. Они будут составлять 50 франков (примерно 46 евро). Об этом сообщило правительство страны.

Гражданам будут присылать купоны на эту сумму по почте. С помощью них государство рассчитывает ускорить темпы вакцинации. На данный момент в Швейцарии привито 57% населения — это, по данным правительства, один из самых низких показателей в Европе.

Правительство призывает людей «рассказывать своим друзьям, соседям, коллегам и семье о преимуществах вакцинации». Такое участие в прививочной кампании, считают власти, должно быть вознаграждено.

«Каждый, кто недавно прошел вакцинацию, может назвать одного человека, который побудил его сделать прививку», — отметили в кабмине.

Как именно можно будет использовать купон, пока до конца не ясно. Окончательное решение по этому вопросу примут региональные власти. В частности, купон разрешат предъявлять в кинотеатрах или ресторанах.

Цель Швейцарии — добиться 80%-ной вакцинации населения в возрасте от 18 до 65 лет и 90%-ной вакцинации среди граждан старше 65 лет. В стране в ближайшее время появятся 170 новых мобильных центров вакцинации, ранее их было 50.