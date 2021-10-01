Запрет вылова китов и дельфинов, пропажа «Доширака» из магазинов и другие новости дня

В России четвертый день подряд фиксируют максимальную смертность от коронавируса. За сутки умерли 887 человек.

ФСБ назвала сведения, за сбор которых можно стать иноагентом. Всего в перечне 60 пунктов с данными, которые нельзя передавать иностранным заказчикам.

Редакторам студенческого журнала Doxa продлили меру пресечения до конца ноября. С 14 апреля четверым сотрудникам издания запрещено пользоваться интернетом, а выходить из дома можно только с 8 до 10 утра.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что вернулся на родину спустя 8 лет эмиграции, несмотря на риск оказаться в тюрьме. В этот же день его заключили под стражу.

Правительство одобрило запрет промышленного и прибрежного вылова китов, дельфинов и морских свиней. В ближайшее время законопроект внесут в Госдуму.

СМИ сообщили, что завод в Рязани, производящий «Доширак», приостановил производство. Из‑за этого некоторые магазины столкнулись с нехваткой быстрорастворимой лапши.

Студент СПбГУ заявил, что его выгнали из ансамбля из‑за того, что он гей. По его словам, он получил от руководительницы сообщение: «Очень надеюсь, что Господь вас вразумит. Подумайте, как жил народ, песни которого вы учили. Мой телефон прошу удалить».

Певица Шакира рассказала, что стала жертвой атаки диких кабанов в Барселоне. Животные отняли у артистки сумку и унесли ее в лес. Позднее Шакира нашла сумку, но та оказалась порванной.

Скарлетт Йоханссон уладила конфликт с Disney из‑за фильма «Черная Вдова», где она играет главную роль. Ранее она подала на студию в суд из‑за того, что премьера ленты состоялась на стримингах одновременно с кинотеатрами.

Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм про восточного фольклорного персонажа Ходжу Насреддина. В основу сюжета ляжет кукольная постановка режиссера, премьера которой состоялась в начале года в Театре Наций.

Вышел новый постер «Дома Gucci». На нем звездный каст в лице Джареда Лето, Аль Пачино, Леди Гаги, Адама Драйвера и Джереми Айронса.

Несколько музыкальных релизов этой пятницы. Kedr Livanskiy и альбом «Liminal Soul», RSAC и пластинка «Не важно что говорят кисы» (и новый клип!), совместный EP «Welcome to the Internet» от Оливера Три и Little Big, а также вдохновленный 1980-ми мини-альбом «Добрый злой» от Sirotkin и первый с 2009 года большой релиз Tequilajazz.

2 октября в Москве пройдет шоу «Urban Dreams: антиутопия. Подземный город». Оно состоится в постапокалиптических декорациях и расскажет о фантазиях человечества на тему конца света. В шоу примут участие Pauli Pocket, Map.ache и Peter invasion.