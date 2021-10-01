перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Запрет вылова китов и дельфинов, пропажа «Доширака» из магазинов и другие новости дня
20:38 дайджест
Билли Айлиш сыграет роль Салли в шоу, посвященном фильму «Кошмар перед Рождеством» 20:04
В Грузии задержали Михаила Саакашвили 19:15
Во Франции серийный убийца признался в преступлениях и покончил с собой. Его искали 35 лет 19:11
В Новой Москве запустился сервис вызова маршруток 19:05
«Камни»: Tequilajazzz выпустили первый с 2009 года альбом 18:45
Бекмамбетов снимет мультфильм про Ходжу Насреддина 18:40
Российские стриминги не начали транслировать бесплатные телеканалы, потому что РКН не выбрал плеер 18:05
В сети появился третий эпизод документального сериала «Помощь-док» 18:00
Посмотрите русскоязычный трейлер драмы «Память» — эта лента взяла приз жюри в Каннах в 2021 году 17:52
Студент СПбГУ заявил, что его выгнали из университетского ансамбля из‑за того, что он гей 17:47
Sirotkin выпустили мини-альбом «Добрый злой». Он вдохновлен 80-ми 17:00
Гарри Стайлз прервал концерт, чтобы объявить фанатке пол ее будущего ребенка 16:52
Водитель Роналду ждал 7 часов, чтобы заправить его Bentley. Все из‑за топливного кризиса в Британии 16:10
Скарлетт Йоханссон урегулировала конфликт с Disney 15:59
sarik_andreasyan/Instagram
Братья Андреасян купили права на экранизацию книги жертвы скопинского маньяка 15:55
Редакторам студенческого журнала Doxa продлили меру пресечения до конца ноября 15:22
Правительство одобрило законопроект о запрете вылова китов, дельфинов и морских свиней 14:52
Оливер Три и Little Big выпустили совместный EP «Welcome to the Internet» 14:44
RSAC выпустили альбом «Не важно что говорят кисы» и показали новый клип 14:17
Отключить рекламу
Дайджест

Запрет вылова китов и дельфинов, пропажа «Доширака» из магазинов и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:38

В России четвертый день подряд фиксируют максимальную смертность от коронавируса. За сутки умерли 887 человек.

ФСБ назвала сведения, за сбор которых можно стать иноагентом. Всего в перечне 60 пунктов с данными, которые нельзя передавать иностранным заказчикам.

Редакторам студенческого журнала Doxa продлили меру пресечения до конца ноября. С 14 апреля четверым сотрудникам издания запрещено пользоваться интернетом, а выходить из дома можно только с 8 до 10 утра.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что вернулся на родину спустя 8 лет эмиграции, несмотря на риск оказаться в тюрьме. В этот же день его заключили под стражу.

Правительство одобрило запрет промышленного и прибрежного вылова китов, дельфинов и морских свиней. В ближайшее время законопроект внесут в Госдуму.

СМИ сообщили, что завод в Рязани, производящий «Доширак», приостановил производство. Из‑за этого некоторые магазины столкнулись с нехваткой быстрорастворимой лапши.

Студент СПбГУ заявил, что его выгнали из ансамбля из‑за того, что он гей. По его словам, он получил от руководительницы сообщение: «Очень надеюсь, что Господь вас вразумит. Подумайте, как жил народ, песни которого вы учили. Мой телефон прошу удалить».

Певица Шакира рассказала, что стала жертвой атаки диких кабанов в Барселоне. Животные отняли у артистки сумку и унесли ее в лес. Позднее Шакира нашла сумку, но та оказалась порванной.

Скарлетт Йоханссон уладила конфликт с Disney из‑за фильма «Черная Вдова», где она играет главную роль. Ранее она подала на студию в суд из‑за того, что премьера ленты состоялась на стримингах одновременно с кинотеатрами.

Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм про восточного фольклорного персонажа Ходжу Насреддина. В основу сюжета ляжет кукольная постановка режиссера, премьера которой состоялась в начале года в Театре Наций.

Вышел новый постер «Дома Gucci». На нем звездный каст в лице Джареда Лето, Аль Пачино, Леди Гаги, Адама Драйвера и Джереми Айронса.

Несколько музыкальных релизов этой пятницы. Kedr Livanskiy и альбом «Liminal Soul», RSAC и пластинка «Не важно что говорят кисы» (и новый клип!), совместный EP «Welcome to the Internet» от Оливера Три и Little Big, а также вдохновленный 1980-ми мини-альбом «Добрый злой» от Sirotkin и первый с 2009 года большой релиз Tequilajazz.

2 октября в Москве пройдет шоу «Urban Dreams: антиутопия. Подземный город». Оно состоится в постапокалиптических декорациях и расскажет о фантазиях человечества на тему конца света. В шоу примут участие Pauli Pocket, Map.ache и Peter invasion.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить