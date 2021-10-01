Вышел трейлер драмы «Волк», в которой Лили-Роуз Депп и Джордж МакКей превращаются в хищных животных

Focus Features показала трейлер фильма «Волк», написанный и снятый автором короткометражек «Переправа» и «Тарабарщина» Натали Бьянчери. Главные роли в триллере исполнили Лили-Роуз Депп и Джордж МакКей («1917»).

История развивается вокруг парня по имени Джейкоб, который проходит лечение в специализированной клинике. Туда его отправили родители, напуганные поведением сына: тот считает себя волком, запертым в человеческом теле. Джейкоб пытается оказать сопротивление своей истинной природе, но в его планы вмешивается другая пациентка — Дикая Кошка, с которой у него завязывается общение.