Вышел трейлер драмы «Волк», в которой Лили-Роуз Депп и Джордж МакКей превращаются в хищных животных

Focus Features показала трейлер фильма «Волк», написанный и снятый автором короткометражек «Переправа» и «Тарабарщина» Натали Бьянчери. Главные роли в триллере исполнили Лили-Роуз Депп и Джордж МакКей («1917»).
История развивается вокруг парня по имени Джейкоб, который проходит лечение в специализированной клинике. Туда его отправили родители, напуганные поведением сына: тот считает себя волком, запертым в человеческом теле. Джейкоб пытается оказать сопротивление своей истинной природе, но в его планы вмешивается другая пациентка — Дикая Кошка, с которой у него завязывается общение.
Премьера «Волка» намечена на 3 декабря этого года.
Накануне стало известно, что Депп присоединилась к актерскому составу драматического сериала «Идол» от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона. В проекте также участвует The Weeknd, с которым, как предполагают, актриса сыграет влюбленную парочку.