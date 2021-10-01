Билли Айлиш сыграет роль Салли в шоу, посвященном фильму «Кошмар перед Рождеством»

Американская певица Билли Айлиш сыграет роль Салли в онлайн-шоу, посвященном фильму Тима Бертона «Кошмар перед Рождеством». Об этом сообщил Rolling Stone.

Также в проекте примет участие музыкант и композитор Дэнни Эльфман, известный по саундтрекам к «Сонной Лощине», «Крупной рыбе» и «Битлджусу — он предстанет в образе Джека Скеллингтона. Именно Эльфман написал музыку к «Кошмару перед Рождеством».

Перформанс пройдет 29 октября и будет приурочен к Хэллоуину. Также 31 октября на стадионе Banc of California состоится еще одно шоу, оно начнется раньше и будет проведено специально для семей с детьми.

Во время представления Айлиш исполнит знаменитую композицию из мультфильма «Sally’s Song». «Я в полном восторге от того, что Билли присоединилась к команде», — прокомментировал Эльфман.

В проекте, помимо Айлиш и Эльфмана, примут участие музыкант и пародист Странный Эл Янкович, Кен Пейдж («Кошки», «Девушки мечты»), дирижер Джон Маусери и музыканты оркестра.

Шоу пройдет в формате концерта. На нем вживую исполнят треки из культовой анимационной картины Бертона. Параллельно на большом экране покажут саму киноленту.