Во Франции серийный убийца признался в преступлениях и покончил с собой. Его искали 35 лет

Во Франции бывший полицейский Франсуа Веров покончил с собой. В предсмертной записке он рассказал, что является серийным убийцей, которого не могли разыскать в течение 35 лет. Об этом сообщила газета Le Parisien.
Верову было 59 лет. Недавно его вызвали на допрос по делу преступника по кличке Рябой (Le Grêle). После этого мужчина решил совершить суицид. Оказалось, что именно он и был загадочным парижским маньяком, которого искали с 1986 года.
Тогда в подвале одного из домов обнаружили тело 11-летней девочки Сесиль Блош. Ее родители и брат случайно встретили подозреваемого в убийстве перед тем, как случилась трагедия. Они описали его как высокого темноволосого юношу с кожей с отметинами от оспы или акне.
Следом за этим преступлением в Париже произошло еще три убийства и шесть изнасилований. Они совершались до конца 1990-х годов. Трое выживших пострадавших рассказывали, что преступник перед нападением показывал им удостоверение жандарма.
Правоохранители допросили 750 полицейских во французской столице. Среди них оказался и бывший сотрудник полиции Франсуа Веров, ушедший в отставку. Его обязали сдать ДНК-тест. 29 сентября результаты должны были сравнить с данными убийцы.
Однако Веров не появился в участке в указанный день. Вместо этого он уехал на юг Франции, в арендованный там дом, и лишил себя жизни. Посмертный анализ ДНК подтвердил версию о том, что Рябым был именно Веров: он причастен к четырем убийствам и трем изнасилованиям.