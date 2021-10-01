В Новой Москве запустился сервис вызова маршруток

1 октября в Новой Москве запустился первый в России сервис перевозок по требованию «По пути». Теперь за 46 рублей можно вызвать маршрутку на свою остановку и доехать до метро, сообщается на сайте мэра столицы.

Пока что маршрутки курсируют до станции «Прокшино» и обратно, но со временем маршрутов станет больше. Для этого выделили 30 новых автобусов со специальным дизайном. Маршрутки по вызову доступны жителям Сосенского, Десеновского, Воскресенского и Филимонковского поселений с 5.30 до 23.00.