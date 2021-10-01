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В Новой Москве запустился сервис вызова маршруток

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:05

1 октября в Новой Москве запустился первый в России сервис перевозок по требованию «По пути». Теперь за 46 рублей можно вызвать маршрутку на свою остановку и доехать до метро, сообщается на сайте мэра столицы.

Пока что маршрутки курсируют до станции «Прокшино» и обратно, но со временем маршрутов станет больше. Для этого выделили 30 новых автобусов со специальным дизайном. Маршрутки по вызову доступны жителям Сосенского, Десеновского, Воскресенского и Филимонковского поселений с 5.30 до 23.00.

Вызвать маршрутку можно только через приложение «Московский транспорт», указав точку отправления и назначения. Авто приедет примерно за 10–20 минут, а на остановке простоит не более 2 минут.

«Почти для 90 тыс. жителей четырех поселений округа поездки до метро и обратно теперь станут проще и быстрее. Мы ожидаем, что сервис будет пользоваться популярностью. Только за время тестирования его участники совершили более 3000 поездок», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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