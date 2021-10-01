Бекмамбетов снимет мультфильм про Ходжу Насреддина

Режиссер Тимур Бекмамбетов снимет анимационный фильм про восточного фольклорного персонажа Ходжу Насреддина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Базелевс».

В основу «Ходжи Насреддина» ляжет сюжет одноименной кукольной постановки режиссера. Ее премьера состоялась в начале этого года в Театре наций в Москве. В спектакле куклы говорили голосами Евгения Миронова, Константина Хабенского, Виктора Вержбицкого, Игоря Золотовицкого, Чулпан Хаматовой, Елизаветы Боярской и Инги Оболдиной. Ожидается, что они примут участие и в озвучке мультфильма.

Производство анимационного проекта частично развернется в Казахстане и Узбекистане. «В странах Средней Азии почитают и любят Ходжу Насреддина и считают, что его родина именно здесь», — рассказал режиссер. Он также отметил, что за частичное создание анимации будут отвечать местные художники.

Для производства мультфильма Бекмамбетов откроет в республиках анимационные школы, которые в будущем должны будут превратиться в полноценные студии и принять участие в работе над «Ходжи Насреддина» и других проектах. Отмечается, что такие же школы планируют открыть в Казани и Перми.