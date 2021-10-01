«Медуза»* опубликовала русскоязычный трейлер фильма тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакуна «Память». Он взял приз жюри Каннского кинофестиваля в 2021 году.

Главную роль в ленте играет Тильда Суинтон. Ее героиня приезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за больной сестрой, которая постоянно спит. При этом сама героиня Суинтон начинает страдать от бессонницы. По ночам ее преследует странный звук, похожий на взрыв или мощный удар. Она решает найти его источник, но в какой‑то момент перестает понимать, реально ли то, что с ней происходит.

«Афиша Daily» публиковала полный список картин, взявших награды на Каннском кинофестивале в этом году, и рассказала, когда ждать и где смотреть эти ленты. Среди тех, что выйдут в прокат в России совсем скоро, — «Купе номер шесть» финского режиссера Юхо Куосманена и «Французский вестник» Уэса Андерсона.

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