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Российские стриминги не начали транслировать бесплатные телеканалы, потому что РКН не выбрал плеер

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:05

Трансляцию 20 бесплатных телеканалов в российских онлайн-кинотеатрах отложили до следующего года, пишет «Коммерсант». Роскомнадзор не успел найти платформу вещания к назначенному сроку.

1 августа вступил в силу закон, по которому крупные российские стриминг-сервисы, включая Okko, ivi, «Кинопоиск», проекты «Триколора», «Мегафона» и МТС, с 1 октября должны показывать центральные телеканалы без дополнительной платы. К назначенной дате РКН должен был найти плеер для трансляции.

Телехолдинги поддержали закон: «Национальная медиа группа», принадлежащая Первому каналу, ВГТРК и «Газпром-медиа», учредила ООО «Витрина ТВ» и перезапустила сайт — она предполагалась как оператор для телеканалов в интернете.

Однако новым правилам противились ОТТ-платформы и операторы платного телевидения — им разрешили оставить свои плееры, если они соответствуют требованиям Роскомнадзора.

Директор по работе с госорганами «Триколора» Владимир Трунов рассказал изданию, что в итоге уполномоченная организация не выбрана, отбор программного обеспечения не объявили, ни один из соответствующих подзаконных актов не вступил в силу.

Госдума приняла правила в последние дни весенней сессии, а по закону вступить в силу они могут только 1 марта или 1 сентября. Правила не успели пройти согласование к началу осени, а на данный момент ожидают заключения Минэкономики. «Получится как с Яровой — закон вступает в силу, как написано, 1 октября, но регулирование начнется позже, поскольку вступление в силу приказов Роскомнадзора отложено на 1 марта 2022 года», — сказал гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

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