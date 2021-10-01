Студент СПбГУ заявил, что его выгнали из университетского ансамбля из‑за того, что он гей

Студент первого курса магистратуры СПбГУ Максим Дрожжин заявил, что его выгнали из фольклорного университетского ансамбля из‑за того, что он гей. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.

По словам студента, руководительница фольклорного ансамбля СПбГУ Екатерина Головкина попросила его больше не приходить на занятия. Дрожжин получил от нее сообщение, скриншот которого выложил в соцсеть.

«Максим, добрый день. Так вышло, что мне стало известно о вашей страничке в фейсбуке. Надеюсь, что мне больше не придется узнать о таких вещах, о которых писать и говорить для меня и ребят невозможно. Прошу вас больше к нам не приходить и с ребятами не общаться. Очень надеюсь, что Господь вас вразумит. Подумайте, как жил народ, песни которого вы учили. Мой телефон прошу удалить», — написала она.

«В фейсбуке я пишу, как я расстался с парнем. Как пою. Как крашусь, переодеваюсь. Все преподаватели мои раньше это видели, и их это не интересовало», — прокомментировал Дрожжин ситуацию «Фонтанке». Он добавил, что обратился в правовое управление СПбГУ, где ему пообещали ответить, а также написал в комитет по этике.

На момент публикации «Афише Daily» не удалось получить комментарий от пресс-службы СПбГУ.