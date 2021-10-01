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Студент СПбГУ заявил, что его выгнали из университетского ансамбля из‑за того, что он гей

Виктория Шанина
Сегодня в 17:47

Студент первого курса магистратуры СПбГУ Максим Дрожжин заявил, что его выгнали из фольклорного университетского ансамбля из‑за того, что он гей. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.

По словам студента, руководительница фольклорного ансамбля СПбГУ Екатерина Головкина попросила его больше не приходить на занятия. Дрожжин получил от нее сообщение, скриншот которого выложил в соцсеть.

«Максим, добрый день. Так вышло, что мне стало известно о вашей страничке в фейсбуке. Надеюсь, что мне больше не придется узнать о таких вещах, о которых писать и говорить для меня и ребят невозможно. Прошу вас больше к нам не приходить и с ребятами не общаться. Очень надеюсь, что Господь вас вразумит. Подумайте, как жил народ, песни которого вы учили. Мой телефон прошу удалить», — написала она.

«В фейсбуке я пишу, как я расстался с парнем. Как пою. Как крашусь, переодеваюсь. Все преподаватели мои раньше это видели, и их это не интересовало», — прокомментировал Дрожжин ситуацию «Фонтанке». Он добавил, что обратился в правовое управление СПбГУ, где ему пообещали ответить, а также написал в комитет по этике.

На момент публикации «Афише Daily» не удалось получить комментарий от пресс-службы СПбГУ.

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