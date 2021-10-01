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Гарри Стайлз прервал концерт, чтобы объявить фанатке пол ее будущего ребенка

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:52

Бывший участник группы One Direction, певец Гарри Стайлз прервал свой концерт в Нашвилле, чтобы объявить пол будущего ребенка фанатки. Об этом сообщает NME.

Будущая мать пришла на выступление Стайлза с табличкой, на которjй было написано: « У меня будет ребенок, сделай это своим делом». Последняя часть надписи является отсылкой к песне музыканта «Kiwi». В ней есть строчка: «Я ношу под сердцем твоего ребенка, это не твое дело». У подруги девушки также была табличка с надписью «открой результаты».

Стайлз заметил таблички и взял у девушек конверт, в котором был указан пол ребенка. «Это маленькая девочка», — прочитал он и упал на колени, имитируя слезы. Зал взорвался радостными возгласами.

В настоящее время музыкант гастролирует по США со своим вторым альбомом 2019 года «Fine Line». На пластинке 12 треков, в том числе хиты «Adore You» и «Lights Up».

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