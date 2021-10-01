Братья Андреасян купили права на экранизацию книги жертвы скопинского маньяка

Кинокомпания братьев Андреасян купила права на экранизацию книги Екатерины Мартыновой «Исповедь узницы подземелья». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Режиссер и продюсер Сарик Андреасян рассказал, что за правами на экранизацию была целая очередь, но Мартынова обратилась лично к нему.

«Я еще точно не знаю, буду ли постановщиком этой истории или останусь продюсером. Екатерина будет нас консультировать и всячески содействовать тому, чтобы история была честной и на абсолютно реальных событиях», — отметил он.

Экранизация может стать сериалом под рабочим названием «Несломленная». Андреасян подчеркнул, что это будет история не о маньяке, а о девочке, которая пережила заточение. Производство проекта начнется в 2022 году.

Екатерина Мартынова и другая жертва Елена Самохина были похищены Виктором Моховым в сентябре 2000 года. Он удерживал 14-летнюю Мартынову и 17-летнюю Самохину три года и семь месяцев, используя их как секс-рабынь. В 2004 году девушкам удалось спастись, передав записку с просьбой о помощи квартирантке маньяка. Позже Мартынова решилась рассказать о пережитом ужасе и написала книгу «Исповедь узницы подземелья».