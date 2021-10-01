Редакторам студенческого журнала Doxa продлили меру пресечения до конца ноября

Басманный суд Москвы продлил до 22 ноября запрет определенных действий редакторам студенческого журнала Doxa Наташе Тышкевич, Алле Гутниковой, Владимиру Метелкину и Армену Арамяну. Об этом сообщает телеграм-канал издания.

Суд удовлетворил требование следствия оставить всем четверым прежнюю меру пресечения. Сотрудникам журнала по-прежнему нельзя пользоваться интернетом и выходить из дома, за исключением прогулок с 8 до 10 утра.

На заседании Армена Арамяна обвинили в нарушении меры пресечения. Он не явился домой 29 сентября, так как силовики задержали его на выходе из Следственного комитета и оставили на ночь в отделе полиции, сообщает «ОВД-Инфо»*. Обвинение будет обжаловано в Мосгорсуде.

14 апреля в редакции студенческого журнала Doxa прошли обыски. Это произошло после публикации видео, в котором авторы издания обращаются к студентам: они призвали не бояться угроз отчислений за участие в митингах в поддержку Алексея Навального.

Тогда Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ограничения определенных действий на два месяца по статье 151.2 УК России о вовлечении несовершеннолетних в опасные для них действия. В июне суд продлил ее.

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