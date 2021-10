Оливер Три и Little Big выпустили совместный EP «Welcome To The Internet»

Американский музыкант Оливер Три и российские хитмейкеры Little Big выпустили совместный мини-альбом «Welcome To The Internet». В него вошли 4 трека: «The Internet», «Rampampam», «You’re Not There» и «Turn It Up».

«Welcome To The Internet» вышел на крупном американском лейбле Atlantic Records, с которым сотрудничают Бруно Марс, Карди Би, Эд Ширан и другие звезды. Little Big стали первыми российскими артистами, сотрудничающими с Atlantic.