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Оливер Три и Little Big выпустили совместный EP «Welcome To The Internet»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:44

Американский музыкант Оливер Три и российские хитмейкеры Little Big выпустили совместный мини-альбом «Welcome To The Internet». В него вошли 4 трека: «The Internet», «Rampampam», «You’re Not There» и «Turn It Up».

«Welcome To The Internet» вышел на крупном американском лейбле Atlantic Records, с которым сотрудничают Бруно Марс, Карди Би, Эд Ширан и другие звезды. Little Big стали первыми российскими артистами, сотрудничающими с Atlantic.

Оливер Три рассказал, что работа над альбомом шла около года. Музыканты «отправляли друг другу материалы по интернету и готовились к личной встрече с обсуждением концепций». Он «хорошо изучил российскую танцевальную музыку, посмотрел все документалки о постсоветском периоде, какие смог найти, и прочитал множество материалов на тему».

«Я даже переехал сюда, жил здесь четыре месяца и ходил во все андерграундные клубы и на все вечеринки», — поделился Три, отметив, что приехал в Россию, чтобы поработать с Little Big, ведь это его любимая группа.

«Самая важная для меня песня — „The Internet“. Мы — артисты, сотрудничающие через интернет. Мы живем в разных частях света, но сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Я артист, существующий по большей части в онлайн-пространстве. И мне кажется, что сильных произведений искусства, отражающих пользовательский опыт жизни и творчества в интернете в XXI веке, до сих пор немного. По-моему, материал получился очень мощным. Я чувствую, что мы поднимаем важный вопрос, одновременно подавая его в несерьезной ироничной форме. Так что альбом вполне может зайти массовой аудитории и не будет выглядеть претенциозно»
Оливер Три

Вместе с альбомом вышел клип на песню «The Internet». В своем твиттере Оливер Три заявил, что это его любимый клип среди всех, что он когда‑либо делал.

«Когда мы создавали „Welcome To The Internet“, нам было важно создать гибрид разных стилей, а не зацикливаться на одном стиле», — сказали Little Big.

В начале сентября – еще до релиза пластинки — вышел трек «Turn It Up», записанный совместно с эстонским рэпером Томми Кэшем. Клип к нему собрал более 13,5 млн просмотров на ютьюбе. На протяжении всего ролика музыканты приседают под энергичный ритм, а камера повторяет их действия.

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