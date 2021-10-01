Оливер Три и Little Big выпустили совместный EP «Welcome To The Internet»

«Welcome To The Internet» вышел на крупном американском лейбле Atlantic Records, с которым сотрудничают Бруно Марс , Карди Би, Эд Ширан и другие звезды. Little Big стали первыми российскими артистами, сотрудничающими с Atlantic.

Американский музыкант Оливер Три и российские хитмейкеры Little Big выпустили совместный мини-альбом «Welcome To The Internet». В него вошли 4 трека: «The Internet», «Rampampam», «You’re Not There» и «Turn It Up».

Оливер Три рассказал, что работа над альбомом шла около года. Музыканты «отправляли друг другу материалы по интернету и готовились к личной встрече с обсуждением концепций». Он «хорошо изучил российскую танцевальную музыку, посмотрел все документалки о постсоветском периоде, какие смог найти, и прочитал множество материалов на тему».

«Я даже переехал сюда, жил здесь четыре месяца и ходил во все андерграундные клубы и на все вечеринки», — поделился Три, отметив, что приехал в Россию, чтобы поработать с Little Big, ведь это его любимая группа.