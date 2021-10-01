Правительство одобрило законопроект о запрете вылова китов, дельфинов и морских свиней

Правительство России одобрило законопроект, который запрещает промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Теперь поправки в законы «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» внесут в установленном порядке в Госдуму.

О готовящихся поправках в Федеральный закон стало известно 27 апреля. Тогда вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что в экологической политике основным приоритетом является защита и охрана популяции морских млекопитающих, исчезающих и малочисленных видов.

«Наша задача — обеспечение сохранения и восстановления всего спектра российского биоразнообразия, в том числе в части водных биологических ресурсов, имеющих серьёзное значение для экосистемы», — отметила она.

19 августа в России ввели на полгода запрет о вывозе дельфинов, китов и морских свиней в страны, не входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Основная цель ограничений — защитить морских млекопитающих от их эксплуатации в сфере развлечений за пределами страны.

На проблему жестокого обращения с морскими животными обратили внимание в 2018 году. Тогда несколько компаний организовали в бухте Средняя Приморского края «китовую тюрьму», где заперли сотню косаток и белух. Их планировали продать в китайские океанариумы за 19 млн долларов.

Когда на ситуацию обратили внимание зоозащитники, прокуратура, СК и президент Владимир Путин компания-отловщик согласилась выпустить млекопитающих на волю. К ноябрю 2019-го всех белух и косаток выпустили, а президент поручил усовершенствовать законодательство в этой сфере.