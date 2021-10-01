перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Правительство одобрило законопроект о запрете вылова китов, дельфинов и морских свиней 14:52
Оливер Три и Little Big выпустили совместный EP «Welcome To The Internet» 14:44
RSAC выпустили альбом «Не важно что говорят кисы» и показали новый клип 14:17
HBO Max/YouTube
Развод, постоянные свидания и отчаяние в трейлере второго сезона «Личной жизни» 13:42
«Вечерний Ургант» выйдет в эфир с космодрома Байконур. На МКС летят Юлия Пересильд и Клим Шипенко 13:01
ФСБ назвала сведения, за сбор которых можно стать иноагентом 12:33
На Сахалине произошел разлив нефти площадью 10 тыс. квадратных метров 12:08
Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию спустя 8 лет эмиграции 11:30
В России вновь зафиксировали максимальную смертность от ковида. За сутки умерли 887 человек 11:24
HouseOfGucciMov/Twitter
Джаред Лето, Аль Пачино, Леди Гага, Адам Драйвер и Джереми Айронс на новом постере «Дома Gucci» 10:38
Граймс выпустила трек «Love». Это ответ на хейт в сети и попытки вторгнуться в личную жизнь 10:24
В Хабаровске бывшего прокурора осудили за посредничество во взятке 9:48
Kedr Livanskiy выпустила новый альбом «Liminal Soul» 9:04
Неизвестный кинул бутылки с горючей смесью в здание правительства Мурманской области 8:52
regejean/Instagram
Реже-Жан Пейдж снимется в фильме Ноа Хоули. Его выпустит Netflix 3:20
В Испании на Шакиру и ее сына напали дикие кабаны. Они утащили сумку певицы 2:38
В российских городах из магазинов исчез «Доширак» 2:00
Московский полумарафон перенесли на май 2022 года 1:20
«Невидимый театр» откроет в Петербурге собственный центр. Там будут проходить спектакли и дискуссии 0:14
ЕСПЧ запретил депортировать из России правозащитницу Валентину Чупик Вчера в 23:11
Отключить рекламу

Правительство одобрило законопроект о запрете вылова китов, дельфинов и морских свиней

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:52

Правительство России одобрило законопроект, который запрещает промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Теперь поправки в законы «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» внесут в установленном порядке в Госдуму.

О готовящихся поправках в Федеральный закон стало известно 27 апреля. Тогда вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что в экологической политике основным приоритетом является защита и охрана популяции морских млекопитающих, исчезающих и малочисленных видов.

«Наша задача — обеспечение сохранения и восстановления всего спектра российского биоразнообразия, в том числе в части водных биологических ресурсов, имеющих серьёзное значение для экосистемы», — отметила она.

19 августа в России ввели на полгода запрет о вывозе дельфинов, китов и морских свиней в страны, не входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Основная цель ограничений — защитить морских млекопитающих от их эксплуатации в сфере развлечений за пределами страны.

На проблему жестокого обращения с морскими животными обратили внимание в 2018 году. Тогда несколько компаний организовали в бухте Средняя Приморского края «китовую тюрьму», где заперли сотню косаток и белух. Их планировали продать в китайские океанариумы за 19 млн долларов.

Когда на ситуацию обратили внимание зоозащитники, прокуратура, СК и президент Владимир Путин компания-отловщик согласилась выпустить млекопитающих на волю. К ноябрю 2019-го всех белух и косаток выпустили, а президент поручил усовершенствовать законодательство в этой сфере.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Правительство РФ
ЕАЭС
Госдума
Генпрокуратура РФ
Люди
Владимир Путин
Виктория Абрамченко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить