RSAC выпустили альбом «Не важно что говорят кисы» и показали новый клип

Проект Феликса Бондарева RSAC выпустил новый альбом «Не важно что говорят кисы». В записи приняли участие певица Марбл и рэпер Slimus, экс-участник группы «Centr». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе артиста.

На пластинку попало 10 треков. Эта запись, как говорит Бондарев, стала самой долгой в его карьере: сочинение и постпродакшн заняли три с половиной года.

К выходу альбома приурочена премьера клипа «Ай стил лав ю». Певица Марбл записала для трека вокал и исполнила в ролике главную роль.

22 марта 2021 года, в честь Международного дня таксиста, RSAC и Iowa записали кавер-версию «Зеленоглазого такси» и показали клип на нее. По сюжету Екатерина Иванчикова из Iowa и Феликс Бондарев по отдельности едут на такси по вечерним городским улицам и в итоге встречают друг друга. Параллельно с этим показано их выступление на сцене, которое отсылает к клипу Михаила Боярского.