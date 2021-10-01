«Вечерний Ургант» выйдет в эфир с космодрома Байконур. На МКС летят Юлия Пересильд и Клим Шипенко

«Вечерний Ургант» проведет два эфира с космодрома Байконур. Они запланированы на 1 и 4 октября. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе Первого канала.

Выездную студию возвели в степи на пусковой площадке. На съемки «Вечернего Урганта» приглашены около 170 зрителей — работников космодрома и жителей города Байконур.

Эфиры приурочены к запуску космического корабля «Союз МС-19», на котором космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд полетят на МКС. Там будет сниматься фильм «Вызов».

Старт «Союза» назначен на 5 октября. 10 сентября экипаж сдал итоговые экзамены, а 19-го — совершил первую тренировку.

Разработкой картины занимаются Роскосмос и Первый канал. «Вызов» станет первым художественным фильмом, снятым в космосе. Он расскажет о подготовке и полете на космическую станцию девушки-хирурга, которая должна помочь больному космонавту вернуться на Землю.