На Сахалине произошел разлив нефти площадью 10 тыс. квадратных метров

В Анивском заливе на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов на площади 10 тыс. квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

Выброс произошел в закрытой бухте морского порта в городе Корсаков. Там проходили работы по распиловке старых судов, при распиле одного из них нефть вылилась в акваторию бухты.

«Работы по распиловке судна приостановлены, дальнейшей утечки нефтепродуктов не наблюдается. Распространения нефтепродуктов в открытое море не зафиксировано», — сообщили в правительстве.

На место выехала группа специалистов из сахалинского филиала Морспасслужбы, сотрудники регионального МЧС и спасатели АСО Корсакова. Всего к ликвидации разлива привлечены 15 человек, они также проверят, не появилось ли новых очагов загрязнения.

В августе крупные выброс нефтепродуктов произошел в Новороссийке, во время закачки нефти на греческий танкер Minerva с погрузочного устройства Каспийского трубопроводного консорциума. В Институте космических исследований РАН изучили спутниковый снимок и выяснили, что установили, что площадь разлива составляет 80 кв.км (для сравнения, Новороссийск занимает 81,1 кв.км).

По сообщениям трубопроводного консорциума, причиной инцидента стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора на выносном причальном устройстве. Компания уверяла, что к вечеру 7 августа (день выброса) разлив нефти был локализован, а его ликвидация завершена. 12 августа дело переквалифицировали на более тяжкое.