Электронный музыкант Яна Кедрина, работающая под именем Kedr Livanskiy, выпустила новый альбом «Liminal Soul». Участие в записи приняли продюсер Flaty и электронная группа «Синекдоха Монток». В альбом вошли 9 треков. Пластинка, по словам исполнительницы, записывалась на протяжении 2020 года и была закончена в этом феврале.

Выпущенный ранее сингл «Stars Light Up (Посмотри на небо)» также вошел в треклист. Клип на него Kedr Livanskiy показала в августе.