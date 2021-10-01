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Kedr Livanskiy выпустила новый альбом «Liminal Soul»

Виктория Шанина
Сегодня в 9:04

Электронный музыкант Яна Кедрина, работающая под именем Kedr Livanskiy, выпустила новый альбом «Liminal Soul». Участие в записи приняли продюсер Flaty и электронная группа «Синекдоха Монток».

В альбом вошли 9 треков. Пластинка, по словам исполнительницы, записывалась на протяжении 2020 года и была закончена в этом феврале.

Выпущенный ранее сингл «Stars Light Up (Посмотри на небо)» также вошел в треклист. Клип на него Kedr Livanskiy показала в августе.

«Liminal Soul» стал четвертым студийным альбомом, который артистка выпустила на музыкальном лейбле 2MR из Нью-Джерси. На нем же в 2019 году вышла предыдущая пластинка «Your Need».

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